سفارة المملكة في نيوزيلندا: المصاب السعودي في الهجوم الإرهابي خضع لعملية جراحية

ويلينغتون - الوئام

أصدرت السفارة السعودية في العاصمة النيوزيلندية ولينغتون، اليوم، بيانا، بشأن المصاب السعودي في الهجوم الإرهابي على المسجدين، هذا نصه:

“تود سفارة المملكة في ولينغتون أن توضح أنه انطلاقاً من حرصها على متابعة أوضاع المواطنين في مدينة كرايس تشيرش وتقديم كامل الرعاية لهم بعد الحادث الإرهابي الشنيع، فقد قام موظفي السفارة بزيارة المواطن/ أصيل الانصاري في المستشفى والاطمئنان على صحته حيث خضع لعملية جراحية صباح هذا اليوم وحالته مستقرة الآن ومن المتوقع خروجه من المستشفى غداً الأحد بفضل من الله.

ونسأل الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه والله خير الحافظين”.