التعليقات: 0

عبر البوابة الإلكترونية

“العدل” تعلن عن 276 وظيفة للرجال والنساء بالمرتبة الـ 8

“العدل” تعلن عن 276 وظيفة للرجال والنساء بالمرتبة الـ 8
weam.co/580104
الرياض - الوئام:

أعلنت وزارة العدل، عن توفر 276 وظيفة شاغرة، في منطقة الرياض، للرجال والنساء بالمرتبة الثامنة، والتقديم متاح عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف الشاغرة للرجال عددها 143 وظيفة تحت مسميات (باحث تطوير موارد بشرية، باحث شرعي، باحث قانوني)، فيما يتوفر للنساء 133 وظيفة تحت مسميات (باحثة شرعية، باحثة عمليات موارد بشرية، باحثة قانونية، باحثة قضايا، مطورة برامج).

وبينت أن الوظائف مطلوب شغلها من خريجي وخريجات درجة الماجستير (للتخصصات المحددة في الإعلان)، وخريجي وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (للتخصصات المحددة في الإعلان).

وأشارت وزارة العدل إلى أنها ستقوم بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر البوابة الإلكترونية.

روابط ذات صلة

تفاصيل «276» وظيفة شاغرة للجنسين في وزارة العدل

تفاصيل «276» وظيفة شاغرة للجنسين في وزارة العدل

وظائف شاغرة للجنسين في جامعة حائل

وظائف شاغرة للجنسين في جامعة حائل

تفاصيل الوظائف في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج

تفاصيل الوظائف في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج

أمين مكة يخصص وظائف موسمية لأبناء شهداء الوطن

أمين مكة يخصص وظائف موسمية لأبناء شهداء الوطن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>