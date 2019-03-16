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ومتابعة دبلوماسية مستمرة لآثار الهحوم

مقتل 7 مصريين وأردنيين بمذبحة المسجدين في نيوزيلندا

مقتل 7 مصريين وأردنيين بمذبحة المسجدين في نيوزيلندا
weam.co/580111
الوئام - وكالات

أكد السفير المصري في نيوزيلندا، طارق الوسيمي، أن 4 مصريين قتلوا في الحادث الإرهابي على المسجدين بمدينة كرايتس تشيرش.

ونقلت صحيفة مصرية، عن الوسيمي قوله، إن “البعثة المصرية في نيوزيلندا، تواصلت على مدار الساعة مع الجهات المختصة، للتحقق من بلاغات الأشخاص المفقودين بالحادث، وموافاتنا بصورة رسمية عن بيانات الشهداء والمصابين”.

وأوضح السفير المصري، أن الجهات المختصة في ولنغتون، أبلغته أن الضحايا المصريين في الحادث الإرهابي بلغ عددهم 4، وتم نقل جثامينهم إلى المستشفى.

مشيرا إلى أنه تم تعيين مرافق لكل عائلة من عائلات الضحايا لمساعدتهم، لافتا أنه من المقرر أن يتم نقل أو دفن الجثامين ابتداء من الثلاثاء المقبل.

وحسب السفير، فإن الضحايا هم منير سليمان (68 سنة)، وأحمد حمال الدين عبد الغني (68 سنة)، وأشرف المرسي، وأشرف المصري.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم، ارتفاع عدد القتلى الأردنيين في حادثة إطلاق مسلّح النّار على مسجدين في نيوزيلندا إلى 3 قتلى.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، إن مدير إدارة الشؤون القنصلية في الخارجية الأردنية السفير عاهد سويدات غادر الأردن أمس متوجهًا إلى نيوزلاندا ، للتنسيق المباشر مع السلطات النيوزلندية حول الحدث ، و لضمان تلقي المصابين الأردنيين الرعاية الصحية الكاملة ، ولمتابعة والتحقيقات هناك.

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