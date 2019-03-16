الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد أصحاب السترات الصفراء

الوئام - وكالات

أطلقت قوات الشرطة الفرنسية، الغاز المسيل للدموع، لتفريق مظاهرات السترات الصفراء، التي تجددت اليوم، للأسبوع الـ18 على التوالي.

وأفادت وسائل إعلام أنه جرت اشتباكات ومواجهات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين من حركة السترات الصفراء في ساحة قوس النصر في باريس.

واندلعت احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا، منذ شهر نوفمبر الماضي، اعتراضا على فرض ضرائب وزيادة أسعار الوقود والمحروقات.

وانتشرت الحركة لتشمل عموم فرنسا، ثم في دول أخرى مجاورة، أبرزها بلجيكل وهولندا وغيرها، ورغم تراجع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن بعض قراراته المرفوضة من قبل الشعب، ووعوده بإصلاحات، إلا أن المحتجين لا يرون نهاية قريبة لاحتجاجاتهم.