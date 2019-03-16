ترامب بعد مذبحة نيوزيلندا: القومية البيضاء لا تشكل تهديدا

واشنطن - الوئام:

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن “القومية البيضاء” لا تمثل تهديداً متنامياً عقب الهجوم الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا، أمس الجمعة، وخلف أكثر من 50 قتيلاً.

ورداً على أسئلة الصحافيين بالبيت الأبيض حول ما إذا كانت “القومية البيضاء” تمثل تهديداً متنامياً، قال ترامب “في الحقيقة لا. أعتقد أن الأمر يتعلق بمجموعة صغيرة من الأشخاص الذين يعانون من مشكلات خطيرة للغاية. هذا بالتأكيد أمر بشع”.

وترك منفذ المذبحة المشتبه به، الأسترالي برينتون تارانت، الذي يتبنى فكر النازيين الجدد والذي اعتقلته السلطات النيوزيلندية، بياناً طويلاً، وصف من خلاله ترامب بأنه “رمز مجدد لهوية أصحاب البشرة البيضاء”.

وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين إنه لم يقرأ هذا البيان، في حين اعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ميرسيدس شلاب أن مجرد الربط بين ترامب ومنفذ الهجوم الذي وصفته بأنه “مضطرب عقليا”، أمر “شائن”.

كما تحدث ترامب مع رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا ارديرن ليعرب لها عن “ألم” الولايات المتحدة إزاء “الأفعال الإرهابية الوحشية” التي استهدفت المسجدين أمس أثناء صلاة الجمعة بمدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.

وقال ترامب في محادثته مع ارديرن إن “هذه الأماكن المقدسة المخصصة للعبادة تحولت إلى ساحة لجرائم القتل الشريرة. كلنا شاهدنا ما حدث. هذا أمر بشع، بشع”.

وبث منفذ إطلاق النار الاعتداء بأحد المسجدين مباشرة عبر مقطع فيديو على الشبكات الاجتماعية استمر 17 دقيقة، ويظهر فيه المهاجم مرتدياً زياً عسكرياً ويترجل من سيارته حاملاً سلاحاً ويصل إلى المسجد ليبدأ في إطلاق النار على جميع الموجودين بالداخل.