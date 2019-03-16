القاهرة - الوئام:

يستضيف النادي الأهلي المصري، اليوم، فريق شبيبة الساورة الجزائري، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم السبت 16-3-2019

ويتصدر المجموعة فريق شبيبة الساورة الجزائرى برصيد 8 نقاط بالفوز فى لقاءين والتعادل فى مثلهما، بينما خسر مباراة واحدة.

مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم السبت 16-3-2019

فيما يأتى الأهلى فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط، حيث فاز فى لقاءين وخسر مثلهما وتعادل فى مباراة واحدة.

مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم السبت 16-3-2019

ويأتى فى المركز الثالث فريق فيتا كلوب بنفس رصيد الأهلى بالفوز فى مباراتين والتعادل فى لقاء واحد وخسارة لقاء.

مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم السبت 16-3-2019

أما المركز الرابع والأخير فجاء فيه سيمبا التنزاني، والذى يمتلك 6 نقاط فقط بالفوز فى مواجهتين والهزيمة فى 3 ، بينما لم يتعادل فى أى لقاء من الخمس مواجهات التى خاضها الفريق.

مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم السبت 16-3-2019

التعادل ربما يكون كافيا لتأهل الأهلي للدور التالي في حالة انتهاء اللقاء الآخر بين فيتا كلوب وسيمبا بالتعادل أيضا، لكن جماهير الأهلي واللاعبين أيضا سيهدفون للفوز بكل تأكيد لعدم الدخول في حسابات معقدة.

مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم السبت 16-3-2019

ومن جانبه، أكد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مباراة شبيبة الساورة الجزائري، وفي الوقت نفسه، أوضح المدرب أن الأهلي جاهز لتحقيق الفوز، من أجل الصعود إلي ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي واستكمال مشوار البطولة.

مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم السبت 16-3-2019

وربما تشهد مباراة اليوم عودة قائد الفريق حسام عاشور، الذي غاب طويلا بسبب الإصابة، وكذلك اللاعب صلاح محسن.

مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم السبت 16-3-2019

في حين أكدت مصادر أن الجهاز الفنى للأهلي بدأ فى تجهيز أحمد فتحى للمشاركة فى مركز وسط الملعب، بعد تأكد غياب هشام محمد بسبب الإصابة.

مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم السبت 16-3-2019

وينتظر أن يعود فتحى لخط الوسط، بجوار عمرو السولية، وكريم نيدفيد، فى حالة اللعب بثلاثة لاعبين فى وسط الملعب، لزيادة التأمين الدفاعى وإحكام السيطرة على المباراة من بدايتها، فضلاً عن إبطال مفعول الهجمات المرتدة للفريق الجزائرى التى ينفذها بدقة خارج ملعبه، للحفاظ على نظافة الشباك قدر الإمكان ولتسهيل المباراة على الفريق والابتعاد عن زيادة الضغوط داخل الملعب، خاصة فى ظل افتقار بعض اللاعبين الموجودين داخل الملعب للخبرة الكافية للتعامل مع فرق شمال أفريقيا.

مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم السبت 16-3-2019

المباراة: الأهلي المصري ضد شبيبة الساورة الجزائري في دوري أبطال أفريقيا

الملعب: ستاد برج العرب بالإسكندرية

التوقيت: اليوم الموافق 16-3-2019 في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة، 7:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة:

beIN SPORTS 1 HD

مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر

سيتم توفير البث قبل المباراة