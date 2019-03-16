وفاة طفل في حريق بجازان

عبدالله العازمي - الوئام:

توفي طفل، اليوم السبت، في حريق بمحافظة ضمد ، بجازان.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى القحطاني، إن الدفاع المدني ورده “بلاغ عن وقوع حادث حريق في منزل بمحافظة ضمد، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن احتراق في غرفة بالدور الأول، بمبنى مكون من دورين، وملحق، وتمت السيطرة على الحريق من قبل الفرقة”.

وأضاف القحطاني، في بيان، أن الحادث نتج عنه إصابة 6 أشخاص ووفاة طفل. مبينا أنه تم نقل 5 مصابين من قبل المواطنين، قبل وصول الفرق، كما تم نقل حالة عن طريق الهلال الأحمر.