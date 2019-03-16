التعليقات: 0

وإصابة 6 أشخاص

وفاة طفل في حريق بجازان

وفاة طفل في حريق بجازان
weam.co/580138
عبدالله العازمي - الوئام:

توفي طفل، اليوم السبت، في حريق بمحافظة ضمد ، بجازان.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى القحطاني، إن الدفاع المدني ورده “بلاغ عن وقوع حادث حريق في منزل بمحافظة ضمد، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن احتراق في غرفة بالدور الأول، بمبنى مكون من دورين، وملحق، وتمت السيطرة على الحريق من قبل الفرقة”.

وأضاف القحطاني، في بيان، أن الحادث نتج عنه إصابة 6 أشخاص ووفاة طفل. مبينا أنه تم نقل 5 مصابين من قبل المواطنين، قبل وصول الفرق، كما تم نقل حالة عن طريق الهلال الأحمر.

روابط ذات صلة

بالصور: إصابات بحريق الشقة في ينبع

بالصور: إصابات بحريق الشقة في ينبع

طقس اليوم: موجة باردة على معظم مناطق المملكة

طقس اليوم: موجة باردة على معظم مناطق المملكة

التماس كهربائي يخلي منسوبات الشئون التعليمية بالطائف

التماس كهربائي يخلي منسوبات الشئون التعليمية بالطائف

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بمعظم مناطق المملكة

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بمعظم مناطق المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>