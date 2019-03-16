جدة- الوئام:

يدخل نادي الاتحاد مساء اليوم السبت الموافق 16-3-2019 مباراة قوية ضد نادي الحزم في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الدوري السعودي للمحترفين) على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

مشاهدة مباراة الاتحاد والحزم بث مباشر في الدوري السعودي

ويلتقي نادي الاتحاد مع الحزم في الدوري السعودي، اليوم السبت في تمام الساعة 3:00 بتوقيت القاهرة و4:00 بتوقيت مكة المكرمة و5:00 بتوقيت دولة الإمارات.

مشاهدة مباراة الاتحاد والحزم بث مباشر في الدوري السعودي

وستكون مباراة قوية حيث يريد الاتحاد الاستفادة من خسارة الباطن أمام الرائد وحصد الثلاث نقاط والتقدم إلى المركز الثالث عشر في ظل المنافسة مع الفيحاء.

مشاهدة مباراة الاتحاد والحزم بث مباشر في الدوري السعودي

ويحتل نادي اتحاد جدة حاليا المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة في جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين بينما الحزم بالمركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة.

مشاهدة مباراة الاتحاد والحزم بث مباشر في الدوري السعودي

وستكون مباراة الاتحاد مع الحزم في الدوري السعودي مذاعة عبر البث المباشر على قناتي دوري بلس 1 HD وksa sport 1 HD.

مشاهدة مباراة الاتحاد والحزم بث مباشر في الدوري السعودي

ويتوقع أن يلعب الاتحاد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فواز القرني

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، زياد الصحفي، مانويل دا كوستا، منصور الحربي

خط الوسط: سيكو سانوجو، كريم الأحمدي، كارلوس فيلانويفا، عبدالعزيز البيشي

خط الهجوم: بريجوفيتش، فهد المولد

موعد مشاهدة مباراة الاتحاد والحزم بث مباشر في الدوري السعودي

البطولة: كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي) الأسبوع: 24

المباراة: الاتحاد ضد الحزم

الملعب: مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة )

التوقيت: اليوم السبت في تمام الساعة 3:00 بتوقيت القاهرة و4:00 بتوقيت مكة المكرمة و5:00 بتوقيت دولة الإمارات.

المعلق : سمير المعيرفي – احمد النفيسة

القنوات الناقلة ل مشاهدة مباراة الاتحاد والحزم بث مباشر في الدوري السعودي

ksa sport 1

دوري بلس 1 HD و HD

تشكيلة الحزم: 4-2-3-1

مدرب الحزم: دانيال أيسايلا

تشكيلة الاتحاد: 4-2-3-1

مدرب الاتحاد: خوسيه لويس سييرا