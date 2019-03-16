إدارة “تعليم الطائف” تعلن فتح باب النقل

الطائف - عبدالله العازمي - الوئام:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف عن بدء استقبال طلبات النقل الداخلي للاداريين والاداريات وذلك حسب الرغبات والاحتياج.

وتضمن تعميم المدير العام للتعليم، الذي حصلت “الوئام” على نسخة منه، تعبئة استمارة طلب النقل الداخلي للبنين والبنات ورقيا وتسليمها مختومة وموقعة من قبل الرئيس المباشر لإدارة الموارد البشرية (شعبة النقل) مع إرفاق صور شهادات التدريب.

وشدد التعميم على كل رئيس مباشر؛ إطلاع جميع الإداريين والإداريات على التعميم وأخذ توقيعهم بالعلم وإعطاء فرصة تعبئة استمارة طلب النقل الداخلي لمن يرغب علما بأن طلبات النقل تكون بحد أعلى خمس رغبات حسب الاحتياج، على أن يكون آخر موعد لاستقبال الطلبات يوم الخميس 14/7/1440 هجرية، ولا يقبل العدول عن النقل بعد صدور الحركة.