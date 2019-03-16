“سكني” يُصدر تقريره التفصيلي الثاني خلال عام 2019

أصدر برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان تقريره الشهري الثاني خلال هذا العام، والذي يتضمن أبرز منجزات البرنامج لشهر فبراير، حيث تضمن تفاصيل أعداد الأسر التي استفادت خلال الشهر الماضي من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي قدمها البرنامج والذي بلغ 13.128 أسرة، منها 7.039 أسرة تمكنت من السكن، حيث يمكن الاطلاع على التقرير كاملاً من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج أو الرابط https://sakani.housing.sa/sakani-reports.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي أعداد الأسر التي استفادت من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي قدمها البرنامج بلغ 26,005 أسرة، منهم 13,538 أسرة تمكنت من الحصول على منازل، منذ بداية 2019م وحتى نهاية شهر فبراير، كما أن عدد الأسر التي استفادت من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي قدمها البرنامج خلال 2018م قد تجاوز 157 ألف أسرة، كما تطرق لمستهدفات “سكني” في 2019، وتسهيل تملك 200 ألف اسرة سعودية عن طريق أحد الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها “سكني” من شراء للوحدات الجاهزة من السوق، الوحدات تحت الانشاء، تحويل القرض العقاري القائم إلى دعم، فلل الوزارة الجاهزة، البناء الذاتي، الأراضي السكنية المجانية، والقروض السكنية للعسكريين على رأس العمل.

وبحسب التقرير الذي نشر اليوم على الموقع الإلكتروني للبرنامج فقد فضَّل نحو 50 في المائة من الأسر السعودية الحصول على وحدات جاهزة من السوق، كأحد الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي قدمها البرنامج، في إطار أهدافه لتمكين الأسرة السعودية من امتلاك المسكن الأول ضمن الخيارات والتسهيلات التي يقدمها بالشراكة مع القطاع الخاص.

واستعرض التقرير متابعة تنفيذ 46 مشروعاً موزعة في 16 مدينة حول المملكة، ونسب الإنجاز وعدد الوحدات والحجوزات في كل مشروع، بالإضافة للمشاريع الجاهزة والتي بلغ عددها 38 مشروعاً بمتوسط أسعار 350 ألف ريال، حيث تشهد هذه المشاريع إقبالاً انعكس على نسب الحجوزات فيها.

كما تناول التقرير الشهري الأراضي السكنية المجانية وتطوير المخططات، حيث تمت إضافة 9 مخططات جديدة خلال شهر فبراير لتوفير 5646 قطعة أرض في 4 مناطق، وتتيح وزارة الإسكان من خلال برنامج “سكني” منصة إلكترونية تعرض من خلالها المخططات السكنية بشكل إلكتروني، ما يتيح للمستفيد الاختيار للأرض المناسبة له من ضمن 51 مخططاً سكنياً تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، ويمكن الاطلاع عليها من موقع “سكني”، وتضمن الخدمات الجديدة التي اطلقها “سكني”، وعدد من الأخبار ذات العلاقة بالقطاع العقاري.

يذكر أن برنامج “سكني” أعلن عن أسماء 200 ألف مواطن يمكنهم الاستفادة هذا العام من الخيارات المتنوعة التي يوفرها برنامج “سكني 2019″، والتي تتيح الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والأراضي المجانية والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتمويل القرض القائم، انطلاقاً من استهداف تسريع التملّك ورفع نسبته إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان “أحد برامج رؤية المملكة 2030″، وتقليص قوائم الانتظار وإتاحة فرص سكنية أكثر تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة.