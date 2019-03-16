اندلاع حريق بمصنع جنوب جدة

الوئام-جدة-هاني الثبيتي

أُصيب 5 أشخاص من الجنسيه الباكستانيه بينهم 3 حالات خطيرة وحالتين متوسطة الخطورة بالاختناق والهلع نتيجة اندلاع حريق بداخل فرن لصهر الحديد بمصنع بالمنطقة الصناعية جنوب بمحافظة جدة.

وأوضح عبدالله أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، أن فِرق الهلال الأحمر تلقت صباح اليوم السبت بلاغًا عن اندلاع حريق في احد المصانع وعلى الفور تم مباشرة حادث الحريق خمس فرق إسعافية بعد اخلاء فرق الدفاع المدني المصنع من المصابين

وأضاف أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات بالموقع، ونقل جميع حالات الاختناق على إثر استنشاق الأدخنة المتصاعدة من الحريق، إلى أقرب منشآت صحية.