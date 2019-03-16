أتاحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الانسحاب من حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات، من خلال تعبئة استمارة للخروج، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني : بنين( teacher_support@riyadhedu.gov.sa )
بنات( fteacher_support@riyadhedu.gov.sa )
فيما أعلنت أن آخر موعد لتسليم الاستمارة هو الخميس 14 رجب
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وهذا آخر موعد لتقديمها
“الوئام” تنشر استمارة الانسحاب من حركة النقل الداخلي
أتاحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الانسحاب من حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات، من خلال تعبئة استمارة للخروج، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني : بنين( teacher_support@riyadhedu.gov.sa )