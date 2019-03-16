“الوئام” تنشر استمارة الانسحاب من حركة النقل الداخلي

الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

أتاحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ⁩الانسحاب من ⁧حركة النقل الداخلي ⁩ للمعلمين والمعلمات، من خلال تعبئة استمارة للخروج، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني : بنين(⁦ teacher_support@riyadhedu.gov.sa ⁩)

‏بنات(⁦ fteacher_support@riyadhedu.gov.sa ⁩)

فيما أعلنت أن آخر موعد لتسليم الاستمارة هو الخميس 14 رجب