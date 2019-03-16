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وهذا آخر موعد لتقديمها

“الوئام” تنشر استمارة الانسحاب من حركة النقل الداخلي

“الوئام” تنشر استمارة الانسحاب من حركة النقل الداخلي
weam.co/580179
الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

أتاحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ⁩الانسحاب من ⁧حركة النقل الداخلي ⁩ للمعلمين والمعلمات، من خلال تعبئة استمارة للخروج، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني : بنين(⁦ teacher_support@riyadhedu.gov.sa ⁩)
‏بنات(⁦ fteacher_support@riyadhedu.gov.sa ⁩)
فيما أعلنت  أن آخر موعد لتسليم الاستمارة هو  الخميس 14 رجب

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