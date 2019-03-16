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بدء تحليل بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الإثيوبية المنكوبة في باريس

بدء تحليل بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الإثيوبية المنكوبة في باريس
weam.co/580180

بدأ خبراء في باريس العمل الفني على مسجل الصوت الذي تم انتشاله من طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تحطمت بعد  مدة قصيرة من إقلاعها، حسبما أعلنت هيئة التحقيق في الحوادث الجوية بفرنسا اليوم السبت.

وقالت الهيئة اليوم السبت نيابة عن فريق التحقيقات الإثيوبي إن تحليل بيانات مسجل الطائرة يجري أيضا. وبدأ الفريق في باريس عمله يوم الجمعة  بعد وصول الصندوقين الأسودين.
وكانت السلطات الإثيوبية طلبت من هيئة التحقيق في الحوادث الجوية بفرنسا المساعدة في تحليل بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة، حسبما ذكرت  الهيئة. وقال مسؤولون إثيوبيون في وقت سابق إنه لا تتوافر لديهم القدرة على تحليل تلك البيانات.
ويعتمد طول المدة التي تحتاجها الهيئة الفرنسية لتحليل بيانات الصندوقين الأسودين على مدى الضرر الذي لحق بهما في الحادث.
وتحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من طراز “بوينج 737 ماكس 8” هذا الأسبوع بعد مدة قصيرة من إقلاعها، مما أسفر عن مقتل 157 شخصا هم جميع من كانوا على متنها.

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