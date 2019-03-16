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في اتفاقية تعاون ثلاثي

اتفاقية تعاون مشتركة بين قطاعات الصحة والتعليم والشرطة بالقنفذة

اتفاقية تعاون مشتركة بين قطاعات الصحة والتعليم والشرطة بالقنفذة
weam.co/580201
الوئام-القنفذة-خضر المقعدي

نفذت الإدارة المساعدة للموارد البشرية بصحة القنفذة دورة الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي الأساسي لعدد 25 فردا من منسوبي شرطة محافظة القنفذة .
وتأتي هذه الدورة ضمن اتفاقية تعاون ثلاثية مشتركة بين قطاعات الصحة والتعليم والشرطة للمساهمة في رفع مستوى الوعي الصحي وتأهيل أفراد المجتمع بمختلف قطاعاته للقيام بالإجراءات الأولية في الحالات الصحية الطارئة لحين تدخل الفريق الطبي المختص بالإضافة إلى تأهيل وتدريب منسقي ومنسقات الأمن والسلامة بالمدارس

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