الرياض- الوئام:

يلاقي نادي الهلال السعودي مواطنه الأهلي، في نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي والهلال مساء اليوم الأحد الموافق 17-3-2019 على استاد جامعة الملك سعود.

مشاهد مباراة الهلال والأهلي بث مباشر في نصف نهائي كأس زايد للأبطال

وتنقل المباراة الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة.وتنقل المباراة على قنوات أبوظبي الرياضية، وهي النقل الحصري للبطولة.

مشاهد مباراة الهلال والأهلي بث مباشر في نصف نهائي كأس زايد للأبطال

ويلتقي الهلال والأهلي 3 مرات في أقل من شهر، إذ تلعب مباراة نصف نهائي كأس زايد يوم 17 مارس، ثم يلتقيان يوم 12 أبريل في الجولة الـ 27 من الدوري السعودي، على ملعب الجوهرة المشعة، وعلى الملعب ذاته يلتقيان يوم 15 أبريل في إياب نصف نهائي كأس زايد.

مشاهد مباراة الهلال والأهلي بث مباشر في نصف نهائي كأس زايد للأبطال

علمًا أن الهلال تغلب 4/3 على الأهلي في الدور الأول من الدوري السعودي.

مشاهد مباراة الهلال والأهلي بث مباشر في نصف نهائي كأس زايد للأبطال

ورفضت إدارة النادي الأهلي طلبًا من الهلال، بزيادة نسبة المشجعين الحاضرين، للقاء الفريقين في كأس زايد للأندية الأبطال من 5% إلى 30% في كلا المباراتين بالرياض وجدة.

مشاهد مباراة الهلال والأهلي بث مباشر في نصف نهائي كأس زايد للأبطال

ويعاني الأهلي من إصابة حارسه الأساسي محمد العويس والمهاجم ديجانيني تافاريس واللاعب عبدالفتاح عسيري.

مشاهد مباراة الهلال والأهلي بث مباشر في نصف نهائي كأس زايد للأبطال

وبات الجهاز الفني للنادي الأهلي السعودي في أزمة كبيرة؛ بسبب الإصابات التي ضربت اثنين من أهم لاعبي الفريق، قبل مواجهته المثيرة اليوم أمام الهلال في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس زايد.

مشاهد مباراة الهلال والأهلي بث مباشر في نصف نهائي كأس زايد للأبطال

ويعاني الأهلي من إصابة حارسه الأساسي محمد العويس والمهاجم ديجانيني تافاريس واللاعب عبدالفتاح عسيري.

مشاهد مباراة الهلال والأهلي بث مباشر في نصف نهائي كأس زايد للأبطال

وسيكون الحارس ياسر المسيليم بديلًا للحارس محمد العويس؛ حال عدم قدرته على اللحاق بالمباراة، كما سيتواجد مهند عسيري، في حال عدم إمكانية مشاركة دجانيني تفاريس منذ بداية اللقاء، وعبد الرحمن غريب في ظل افتقاده خدمات اللاعب عبد الفتاح عسيري الذي تأكد عدم لحاقه بالمباراة؛ لمعاناته من تمزق في العضلة من الدرجة الأولى.

مشاهد مباراة الهلال والأهلي بث مباشر في نصف نهائي كأس زايد للأبطال

موعد مباراة الهلال والأهلي في نصف نهائي كأس زايد للأبطال

البطولة: كأس زايد للأندية الأبطال 2018/2019

المباراة: الهلال – السعودية ضد الأهلي – السعودية نصف نهائي مباراة ذهاب

الملعب: استاد جامعة الملك سعود

المعلق : علي سعيد الكعبي

التوقيت: تنقل المباراة الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة للمباراة:

أبوظبي الرياضية HD 1