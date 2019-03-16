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تلفزيون فلسطين: حماس تختطف مدير الإذاعة والتلفزيون بقطاع غزة من منزله

تلفزيون فلسطين: حماس تختطف مدير الإذاعة والتلفزيون بقطاع غزة من منزله
weam.co/580220
الوئام - متابعات

اختطفت حركة حماس رأفت القدرة مدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيون بقطاع غزة من منزله وذلك بحسب ما أعلن تلفزيون فلسطين مساء السبت.

وأدانت الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون الفلسطيني، اختطاف حركة حماس مدير عام الهيئة العامة في المحافظات الجنوبية رأفت القدرة من منزله في غزة، واصفة الجريمة بأنها “عمل من أعمال العصابات المنظمة وتجاوز لكل الخطوط الحمر”.

وطالبت الهيئة في بيان لها، مساء السبت، بالإفراج الفوري عن القدرة وعن كل المعتقلين وتحديدًا الصحفيين، مؤكدة أنها ستتابع هذا الموضوع على كل المستويات الداخلية والخارجية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأضافت أن حركة حماس لم تكتف بكل الجرائم التي ارتكبتها طوال الفترة الماضية في القطاع من قتل واختطاف وقمع للحريات العامة وللصحفيين ولمنظمات حقوق الإنسان، بل وصل بها الأمر إلى ارتكاب هذه الجريمة التي لن نمر عليها مرور الكرام.

وطالبت الهيئة، المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية والنقابات والاتحادات ذات الصلة بالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم ولمحاكمة مرتكبيها الذين يتسترون تارة بالدين وتارة بالمقاومة.

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