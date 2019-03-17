الجزائر- الوئام:

يلتقي مساء اليوم الأحد الموافق 17-3-2019 فريقا الزمالك المصري ونصر حسين داي الجزائري في اخر مباريات دوري المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على ملعب 5 جويلية 1962 بالجزائر.

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر في كأس الكونفيدرالية الأفريقية

وسلط الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “الكاف” الضوء على هذه المباراة القوية المحدد لها اليوم الأحد على ملعب “5 يوليو”، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر في كأس الكونفيدرالية الأفريقية

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، وخلفه بترو أتلتيكو الأنجولى برصيد 7 نقاط، ويليه نصر حسين داى الجزائرى فى المركز الثالث بنفس الرصيد، فيما يأتى جورماهيا الكينى بالمركز الرابع والأخير برصيد 6 نقاط.

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر في كأس الكونفيدرالية الأفريقية

وذكر الموقع الرسمى لـ”الكاف” أن الزمالك، الذى أنعش آماله فى التأهل للدور ربع النهائى بمسابقة كأس الكونفدرالية بعدما حقق فوزين متتاليين، يسعى لتحقيق النهاية السعيدة حين يحل ضيفاً على نصر حسين داى الجزائرى.

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر في كأس الكونفيدرالية الأفريقية

وأضاف : بعد بداية سيئة للغاية شهدت الخسارة 4-2 في نيروبى من بطل كينيا جورماهيا، قبل أن يتعادل على ملعبه أمام نصر حسين داي وبترو أتلتيكو، عاد الزمالك للمنافسة بفوز غال خارج أرضه 1-0 على بطل أنجولا، ثم فوز كبير 4-0 على جورماهيا بالإسكندرية الأسبوع الماضى.

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر في كأس الكونفيدرالية الأفريقية

وأوضح “الكاف” أن الزمالك يكفيه الحصول على نقطة التعادل أمام نصر حسين داى من أجل ضمان التأهل للدور ربع النهائى من منافسات البطولة.

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر في كأس الكونفيدرالية الأفريقية

من جهته أوضح الموقع الرسمى لنادى الزمالك إنه سيتم الوقوف دقيقة حداد قبل مباراة الفريق الأبيض أمام نصر حسين داى الجزائرى، فى المباراة التى ستقام فى السادسة من مساء اليوم الأحد، على استاد 5 يوليو بالجزائر، فى الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بالكونفدرالية.

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر في كأس الكونفيدرالية الأفريقية

وتابع الموقع الرسمى للزمالك إن الدقيقة الحداد على روح الكينى حسين صوالح مراقب مباراة الإسماعيلي ومازيمبى الذى وافته المنية في حادثة سقوط الطائرة الأثيوبية، جاء التأكيد على الدقيقة الحداد فى الاجتماع الفنى الذى عقد أمس السبت بين الطرفين فى الجزائر.

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر في كأس الكونفيدرالية الأفريقية

ويحتل الزمالك المركز الأول فى مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بترو أتلتيكو الأنجولى بـ7 نقاط ونصر حسين داى بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط.

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر في كأس الكونفيدرالية الأفريقية

من جهته حدد محمد لاسات، المدرب المساعد لنادي نصر حسين داي الجزائري، شروط الفوز على ضيفه الزمالك المصري، في المباراة التي تجمعهما اليوم في ختام مباريات المجموعة الرابعة من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي (كأس الكونفدرالية).

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر في كأس الكونفيدرالية الأفريقية

ويحتل نصر حسين داي المركز الثاني بـ7 نقاط متخلفا بنقطة واحدة عن الزمالك المتصدر، كما يتقدم بنقطة واحدة على كل من بيترو أتلتيكو الأنجولي، وجورماهيا الكيني.

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر في كأس الكونفيدرالية الأفريقية

وقال لاسات: “ليس لدينا خيار آخر سوى الفوز، كلنا عزيمة لتحقيق هذا الهدف وبلوغ دور الثمانية. نحن في أحسن الظروف البدنية، ليس لدينا أي عذر، لا بد أن نكون متحدين من أجل تجاوز الزمالك واحتلال المركز الأول في المجموعة”.

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر في كأس الكونفيدرالية الأفريقية

وأشار لاسات إلى أن مفاتيح الفوز على الزمالك، تكمن في الهجوم المتواصل، والسرعة في اللعب، والاعتماد على الأطراف، لافتًا إلى أن المنافس سيلعب من أجل التعادل الذي يضمن له التأهل للدور المقبل.

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر في كأس الكونفيدرالية الأفريقية

وأكمل: أتوقع مباراة تكتيكية من الدرجة الأولى ونسقا عاليا، سنبذل كل المجهودات المطلوبة من أجل اسعاد جماهير الفريق.

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر في كأس الكونفيدرالية الأفريقية

واعتبر في تصريح للإذاعة الجزائرية أن الزمالك أفضل فريق في المجموعة من حيث النضج التكتيكي والخبرة والتجربة، وهي العوامل التي سمحت له بالعودة بقوة في الجولات الأخيرة رغم البداية المتعثرة.

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر في كأس الكونفيدرالية الأفريقية

ويغيب عن نصر حسين داي في المباراة أمام الزمالك، المدافع عبد الغاني خياط، بداعي الإيقاف، ونجم الفريق الأول حسين قاسمي، ولاعب خط الوسط المخضرم حسين العرفي.

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر في كأس الكونفيدرالية الأفريقية

موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي في كأس الكونفيدرالية الأفريقية

البطولة: كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2019

المباراة : نصر حسين داي – الجزائر ضد الزمالك – مصر دور المجموعات الجولة: 6

الملعب: ملعب 5 جويلية 1962

الحكم: ماجيتي نداي

المعلق : احمد عبده+ عادل خلو

التوقيت: اليوم الأحد الموافق 17-3-2019 في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

beIN SPORTS HD 1