لندن- الوئام:

يلتقي عصر اليوم الأحد الموافق 17-3-2019 نادي ليفربول الإنجليزي ونظيره فولهام ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويدخل الريدز اللقاء وعيناه منصبة علي تحقيق الفوز والظفر بالثلاث نقاط لا غير، لمواصلة الضغط على المتصدر مانشستر سيتي الذي كان قد اتخذ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرار بتأجيل مباراته في هذه الجولة لانشغاله بمباراة سوانزي سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي

فيما يأمل النجم الدولي بمنتخب مصر محمد صلاح فى كسر صيامه عن التهديف، والذي دام لأربع مباريات في بطولة البريميرليج بالإضافة لمباراة الأربعاء الماضي فى دوري أبطال أوروبا أمام الألماني بايرن ميونخ والتي انتهت بفوز الليفر 3-1.

مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويرجع سبب تراجع محمد صلاح عن التهديف الرئيسي، لتغيير دوره التكتيكي داخل حدود المستطيل الأخضر، حيث بدأ يعتمد عليه المدير الفني “يورجن كلوب” في بداية الموسم في دور المهاجم الصريح، وذلك استغلالا للمراقبة اللصيقة التي يتعرض لها النجم المصري في كل مباريات الفريق.

مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي

مما ساهم في زيادة معدل تهديف باقي لاعبى الفريق، حيث استطاع روبيرتو فيرمينو تسجيل 11 هدفا بالدوري هذا الموسم، كما تمكن ساديو ماني من هز شباك الخصم 16 مرة.

مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي

فيما يطمح صلاح فى كسر هذا الصيام التهديفي ومواصلة المنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للعام الثاني على التوالي، حيث يحتل وصافة هدافو البريميرليج هذا الموسم برصيد 17، خلف هداف مانشستر سيتي القناص سيرجيو أجويرو بــ18 هدف.

مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وعلى الجانب الآخر يطمح الجريح فولهام في تحقيق المفأجاة وخطف الثلاث نقاط لإحياء أمله في النجاة من دوامة الهبوط، حيث يحتل الفريق المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 30، بعد خسارته المباراة الأخيرة أمام ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وينتظر أن يبدأ كلوب بخطة هجومية، لمواصلة سلسلة الانتصارات والصحوة التي طالت الفريق بالفترة الأخيرة، والتي باتت التشكيل بها اعتيادية بعض الشئ.

مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي

حيث من المتوقع أن يدفع بكلا من : ليسون – آندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – ترينت أليكساندر آرنولد – نابي كيتا – فابينيو – جورجينيو فين الدوم – ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح.

مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول وفولهام الإنجليزي عصر اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة وربع بتوقيت القاهرة والخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة، علي أرضية ستاد كرافن كوتيج الخاص بنادي فولهام، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويحتل نادي ليفربول وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 73 نقطة خلف المتصدر مانشستر سيتي ب74 نقطة، فيما يحتل فولهام المركز التاسع عشر برصيد 30 نقطة.

مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

البطولة: الدوري الإنجليزي الممتاز 2019

المباراة: فولهام ضد ليفربول الأسبوع: 31

الملعب: كرافين كوتاج

الحكم: كريج باوسون

المعلق : احمد الطيب

التوقيت: عصر اليوم الأحد الموافق 17-3-2019 في تمام الساعة الرابعة وربع بتوقيت القاهرة والخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

Sport TV 1

Canal + Sport 2 Polska

Idman Azerbaycan

beIN SPORTS HD 2

Ziggo Sport Select HD

Movistar Liga de Campeones HD

Varzish Sport HD