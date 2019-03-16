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مقتل 25 من مليشيا الحوثي في عملية عسكرية للجيش اليمني غربي تعز

مقتل 25 من مليشيا الحوثي في عملية عسكرية للجيش اليمني غربي تعز
weam.co/580231

قُتل وجُرح العشرات من مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، خلال عملية عسكرية للجيش اليمني غربي تعز جنوب غرب اليمن.
وقال مصدر عسكري إن وحدات من ألوية العمالقة وقوات اللواء 20 مسنودة، من قوات التحالف العربي نفذت عملية تطهير لوادي المقصب وجبل المثهبة والتباب الحمر، من جيوب المليشيا الحوثية.
وأسفرت العملية وفقًا للمصدر، في تصريح لموقع / سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية، عن مصرع 25 من المليشيا بينهم ثلاثة من قيادات لا تزال جثثهم ملقاة في مواقع المواجهات، فيما لاذ الباقون بالفرار

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