لندن- الوئام:

يلتقي مساء اليوم الأحد الموافق 17-3-2019 نادي تشيلسي الإنجليزي ونادي إيفرتون ضمن مباريات الأسبوع 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

مشاهدة مباراة تشيلسي وإيفرتون بث مباشر فى الدوري الإنجليزي

ويدخل لاعبي البلوز اللقاء طامحين في خطف نقاط المباراة الثلاث، لاستمرار منافسة الفريق علي المراكز الأربعة الأولي فى البريميرليج المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

مشاهدة مباراة تشيلسي وإيفرتون بث مباشر فى الدوري الإنجليزي

فيما يسعى المدير الفني لنادي تشيلسي الإيطالي “ماوريسيو ساري” فى مواصلة النتائج الإيجابية، حيث استطاع تحقيق الفوز فى مباراة الفريق الأخيرة في الدور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي أمام فريق دينامو كييف بخماسية نظيفة.

مشاهدة مباراة تشيلسي وإيفرتون بث مباشر فى الدوري الإنجليزي

وأجريت قرعة الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي ظهر يوم الجمعة الماضي، والتي أسفرت عن مواجهة سهلة نسبيا البلوز أمام سلافيا براج.

مشاهدة مباراة تشيلسي وإيفرتون بث مباشر فى الدوري الإنجليزي

ويأمل نجم الفريق الحالي “إيدين هازارد” في مواصلة العروض الجيدة التي يقدمها هذا الموسم، والتي جعلت أبرز صحف العالم تتنقل أخبار مفاوضات ريال مدريد الإسباني للحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 28 عام.

مشاهدة مباراة تشيلسي وإيفرتون بث مباشر فى الدوري الإنجليزي

حيث استطاع الدولي البلجيكي تسجيل 13 هدف وصناعة إحدى عشر آخرين، فى 25 لقاء شارك بها اللاعب.

مشاهدة مباراة تشيلسي وإيفرتون بث مباشر فى الدوري الإنجليزي

وعلى الجانب الآخر سيحاول فريق إيفرتون جاهدا حصد نقاط المباراة كاملة، في محاولة لتصحيح الأوضاع بعد الخسارة أمام نيوكاسل يونايتد 2-3 في الجولة الماضية بالدوري.

مشاهدة مباراة تشيلسي وإيفرتون بث مباشر فى الدوري الإنجليزي

ويحتل تشيلسي المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 57 نقطة، بينما يحتل إيفرتون المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.

مشاهدة مباراة تشيلسي وإيفرتون بث مباشر فى الدوري الإنجليزي

ويستضيف إيفرتون نظيره تشيلسي ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز فى تمام الساعة السادسة ونصف بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة علي أرضية ستاد غوديسون بارك الخاص بنادي إيفرتون.

مشاهدة مباراة تشيلسي وإيفرتون بث مباشر فى الدوري الإنجليزي

موعد مباراة تشيلسي وإيفرتون فى الدوري الإنجليزي

البطولة: الدوري الانجليزي الممتاز 2019

المباراة: إيفرتون ضد تشيلسي الأسبوع: 31

الملعب: جوديسون بارك

الحكم: انتوني تايلور

المعلق : علي محمد علي

التوقيت:

القنوات الناقلة للمباراة:

Canal + Sport 2 Polska

Sport TV 3

Idman Azerbaycan

beIN SPORTS HD 2

Ziggo Sport Select HD

Movistar Liga de Campeones HD

Varzish Sport HD