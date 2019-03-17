برشلونة- الوئام:

يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لقيادة ناديه برشلونة مساء اليوم الأحد الموافق 17-3-2019 فى مواجهته القوية التى سوف تجمعه بمضيفه نادى ريال بيتيس على ملعب “بنيتو فيامارين” ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر في الدوري الإسباني

ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن ليونيل ميسي على موعد مع رقم قياسى جديد ينضم إلى قائمة أرقامه القياسية السابقة، وذلك فى حال تحقيق برشلونة الفوز على مضيفه ريال بيتيس مساء اليوم الأحد.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر في الدوري الإسباني

أضافت الصحيفة أن الفوز على النادى الأندلسى سوف يرفع عدد انتصارات النجم الأرجنتيني فى الليجا إلى 477، يجعله اللاعب الأعلى فى تاريخ البارسا، متفوقا على النجم السابق للفريق الكتالونى تشافى هيرنانديز صاحب الـ476 فوزا.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر في الدوري الإسباني

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي سوف يعادل عدد مباريات النجم السابق للبارسا اندريس إنييستا حال مشاركته فى لقاء ريال بيتيس، ليصبح ثانى أكثر اللاعبين مشاركة فى تاريخ برشلونة برصيد 674 مباراة وخلف تشافى هيرنانديز صاحب الـ767 مباراة.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر في الدوري الإسباني

ويتصدر ميسي قائمة هدافى الدوري الإسبانى هذا الموسم برصيد 26 هدفا متفوقا بفارق 9 أهداف عن أقرب منافسيه زميله لويس سواريز صاحب المركز الثانى برصيد 17 هدفا.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر في الدوري الإسباني

وتنطلق مباراة برشلونة وريال بيتيس تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الإثنين بتوقيت أبوظبي.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر في الدوري الإسباني

ويدخل فريق برشلونة غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق ريال بيتيس في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التحليق وحيداً دون أي شريك على الإطلاق في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر في الدوري الإسباني

ولا شك أن فريق برشلونة يعلم جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة في ظل العروض القوية والمميزة التي قدمها فريق ريال بيتيس طوال الموسم الحالي وخاصة على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر في الدوري الإسباني

ومن المؤكد أن معنويات فريق برشلونة سوف تكون عالية للغاية قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق ريال بيتيس، ولعل ما ساهم في ذلك بشكل واضح هو نجاح الفريق الكتالوني في ضمان مقعده في الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب فوزه الكاسح منذ أيام قليلة على حساب ضيفه فريق أولمبيك ليون الفرنسي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر في الدوري الإسباني

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني

البطولة: الدوري الإسباني لكرة القدم 2019

المباراة: ريال بيتيس ضد برشلونة الأسبوع: 28

الملعب: ستاد بينتو فيامارين

الحكم: ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا

المعلق : خالد الحدي

التوقيت: اليوم الأحد الموافق 17-3-2019 في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة .

القنوات الناقلة للمباراة:

Idman Azerbaycan

beIN SPORTS HD 3

beIN SPORTS HD 2 FR

Ziggo Sport Select HD

Eleven Sports 2 HD

Movistar+ Partidazo

LaLiga TV Bar

Eleven Sports 1 Belgium

Eleven Sports 1 HD portugal