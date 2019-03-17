قائدة مسلمة في شرطة نيوزيلندا تبكي بعد الهجوم الإرهابي.. شاهد ماذا قالت؟

الوئام - متابعات

بعد الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، والذي أسفر عن مقتل أكثر من50 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين، وجهت مسؤولة في الشرطة خطابا باللغتين الإنجليزية والأردية إلى المسلمين في بلادها لطمأنتهم.

واستهلت الشرطية النيوزيلندية، نائلة حسن، خطابها بتحية الإسلام وبالحمد لله والصلاة والسلام على النبي، مؤكدة أنها كمسلمة فخورة بإسلامها، وكشرطية صدمت من الحادث الرهيب.

وقالت إن الشرطة لا تدخر جهدا يمكن القيام به، وتقوم بكل شيء من أجل الضحايا، مضيفة أن رجال الشرطة يعملون مع قادة المجتمع المسلم، إضافة لوجود مجموعة من القيادات الدينية في مدينة كريست تشيرش، حيث وقع الحادث.