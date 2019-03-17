ماميتش: هدف الهلال التتويج بكأس العرب رغم صعوبة مواجهة الأهلي

الرياض- الوئام:

أكد زوران ماميتش مدرب الهلال السعودي أن كأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم تهمه كثيرا ويسعى للتتويج بلقبها رغم اعترافه بأن مواجهة الأهلي منافسه المحلي في ذهاب قبل النهائي اليوم الأحد ليست سهلة.

ويلتقي الهلال والأهلي السعوديان اليوم الأحد في ذهاب قبل نهائي البطولة على استاد جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض.

ويطمح الفريقان إلى حجز بطاقة العبور إلى نهائي البطولة الذي سيقام في 15 أبريل نيسان المقبل على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

وستقام مباراة العودة منتصف الشهر المقبل على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وقال المدرب الكرواتي مباراة اليوم شوط أول من المواجهة. قطعنا في البطولة مسافة طويلة تعطينا الطموح لإكمال المشوار وسنعمل كل ما بوسعنا للوصول إلى النهائي.

وقال: نتائج الأهلي جيدة في الدوري المحلي وعلينا التعامل بذكاء والتركيز للخروج بنتيجة إيجابية في المباراة. لا نفكر في اللاعبين الغائبين وكل التركيز على اللاعبين المتواجدين وأثق بهم كثيرا.

وشدد مدرب العين الإماراتي السابق على أن المباراة لا تأخذ طابع مباريات الذهاب والعودة بشكل كبير. موضحا “الفريقان ينافسان

في نفس الدوري. الأهلي حريص على تحقيق البطولة لأنه وصل لمراحل متقدمة فيها ونحن كذلك”.

ومن جانبه قال خورخي فوساتي مدرب الأهلي نركز على كافة البطولات المتاحة وبينها كأس العرب وكذلك تحسين مركزنا في الدوري واقتناص أحد المراكز الأربعة الأولى.

وقال: الفريقان يستحقان التأهل إلى هذا الدور وهذا شيء ممتاز للكرة السعودية. الجميع يعرف قوة الهلال فهو متصدر الدوري ويتصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا.

وقال ان المباراة الأولى هي شوط أول والحسم سيكون في مباراة الإياب.

وخلال الفترة البسيطة التي أشرفت فيها على تدريب الأهلي أواجه ضغط المباريات وأفضل تغيير التشكيلة بشكل مستمر”.

وسيلتقي الفائز من هذه المواجهة في النهائي مع المتأهل من فريقي المريخ السوداني والنجم الساحلي التونسي.

ويلتقي المريخ والنجم يوم 29 من الشهر الحالي في مدينة أم درمان في إياب قبل النهائي.وتغلب النجم الساحلي 1-صفر في مباراة الذهاب في مدينة سوسة التونسية.