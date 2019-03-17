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“فيسبوك” يحذف 1.5 مليون فيديو للهجوم على المسجدين بنيوزيلندا

“فيسبوك” يحذف 1.5 مليون فيديو للهجوم على المسجدين بنيوزيلندا
weam.co/580280
الوئام - وكالات

أعلنت شركة فيسبوك إنها أزالت 1.5 مليون فيديو في أنحاء العالم للهجوم على مسجدي نيوزيلندا خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى بعد الهجوم.

وقالت، في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس: “حذفنا خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى 1.5 مليون فيديو للهجوم في أنحاء العالم، منها أكثر من 1.2 مليون تم حجبها عند التحميل”.

وذكرت الشركة أنها تزيل أيضا كل النسخ المحررة من الفيديو والتي لا تتضمن محتوى مصورا وذلك احتراما للأشخاص الذين تأثروا
بالهجوم وبواعث قلق السلطات المحلية.

وأعلنت السلطات، اليوم، ارتفاع عدد قتلى الهجوم على المسجدين إلى 50، وبث المسلح الذي هاجم المسجدين يوم الجمعة الهجمات مباشرة عبر “فيسبوك” لمدة 17 دقيقة، واستمر تداول نسخ من الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لساعات بعد ذلك.

وقالت رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، إنها تريد مناقشة البث الحي مع “فيسبوك”.

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