التعليقات: 0

بعد توجيه النائب العام

القبض على الشابين حاملي الأسلحة في شوارع حوطة بني تميم

القبض على الشابين حاملي الأسلحة في شوارع حوطة بني تميم
weam.co/580285
الرياض- الوئام:

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض من القبض على شابين حملا الأسلحة النارية والتباهي بها بين أقرانهم غير آبهين بعواقب ذلك وخطورته في محافظة حوطة بني تميم.

وبحسب التفاصيل فقد صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه وبالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله اقتناء شابين للأسلحة النارية والتباهي بها بين أقرانهم غير آبهين بعواقب ذلك وخطورته، فقد أسفرت المتابعة الأمنية، وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال المتخذة من قبل شرطة محافظة حوطة بني تميم، عن كشف هويتهما والقبض عليهما (مواطِنَينْ/ في العقد الثاني من العمر)، وقد اتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية.

وتحذر شرطة منطقة الرياض من مغبة التهاون في ذلك خصوصاً في أوساط النشء والمراهقين لما قد يؤدي لا سمح الله إلى عواقب وخيمة، وتؤكد في الوقت ذاته مضي الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها سعياً لحفظ أمن المجتمع وسلامته واستقراره.

روابط ذات صلة

النائب العام يوجه بالقبض على أشخاص ظهروا في مقطع يحملون أسلحة نارية

النائب العام يوجه بالقبض على أشخاص ظهروا في مقطع يحملون أسلحة نارية

النائب العام ينوه بأهمية عمل المتابعة وتسخير التقنية لتطوير أعمالها

النائب العام ينوه بأهمية عمل المتابعة وتسخير التقنية لتطوير أعمالها

تفاصيل الوظائف الشاغرة في شرطة منطقة الرياض

تفاصيل الوظائف الشاغرة في شرطة منطقة الرياض

النائب العام يؤكد أهمية التعاون مع الجهات القضائية بما يخدم المصلحة العامة

النائب العام يؤكد أهمية التعاون مع الجهات القضائية بما يخدم المصلحة العامة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>