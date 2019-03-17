باكستان تكرم مواطنا قتل وهو يحاول التصدي لمنفذ هجوم نيوزيلندا

إسلام أباد - الوئام:

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم، منح جائزة وطنية للمواطن الباكستاني، الذي قتل خلال محاولته التصدي لمنفذ الهجوم الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا يوم الجمعة الماضي.

وقال خان عبر “تويتر” :”باكستان فخورة بميان نعيم رشيد، الذي استشهد خلال محاولة التصدي للإرهابي نصير التفوق الأبيض، وسوف يتم الاعتراف بشجاعته عبر منحه جائزة وطنية”.

ولقي ما لا يقل عن 50 شخصا حتفهم في هجوم يوم الجمعة، شنه الأسترالي برنتون تارانت، 28 عاما، واصفا نفسه بأنه مؤيد لأيديولوجية تفوق البيض، كما قام ببث الهجوم مباشرة عبر “فيسبوك”.

وقتل رشيد، الذي ظهر في الفيديو وهو يحاول التصدي للمسلح، مع نجله أيضا. وقال خان :”إننا مستعدون لتقديم كل الدعم لأسر الباكستانيين ضحايا الهجوم الإرهابي في كرايستشيرش”.

وكان من ضمن قتلى الهجوم ما لا يقل عن تسعة باكستانيين بينهم امرأة واحدة ، وفقا لما قاله المتحدث باسم وزارة الخارجية محمد فيصل اليوم الأحد.

وقال فيصل إنه سوف يتم دفن رشيد ونجله في كرايستشيرش، وتم إعداد الترتيبات بمساعدة مؤسسات مسلمة وباكستانية في المدينة النيوزيلندية.