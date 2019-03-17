“السياحة”: اكتشاف 3 مواقع أثرية ونقوش إسلامية مبكرة بالجموم

مكة المكرمة - الوئام:

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مكة المكرمة، اكتشاف ثلاثة مواقع أثرية، في مركز مدركة التابع لمحافظة الجموم، تشمل الكشف عن نقوش إسلامية ورسوم صخرية نادرة، ونقش إسلامي أثري آخر، وجرى نقلها إلى متحف مكة المكرمة للآثار والتراث.

وأوضح الدكتور هشام بن محمد مدني، مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مكة المكرمة، أنه بالتعاون مع الباحثين والمختصين جرى الكشف عن مواقع أثرية يعود تاريخها إلى عصور قديمة في مدركة التابعة لمحافظة الجموم، المتمثلة في الرسوم الصخرية والنقوش الإسلامية المبكرة، وجرى الوقوف عليها من قبل المسؤولين في فرع مكة المكرمة لتوثيقها.

وأفاد أنه جار تسجيل هذه المواقع الأثرية المهمة في منطقة مكة المكرمة، لافتا إلى أنه جرى نقل نقش حجري لمستودع متحف مكة المكرمة لدراسته وحفظه وتسجيله في السجل الوطني للآثار، مؤكدا أن الحفاظ على المواقع الأثرية يعد واجبا وطنيا على الجميع، مهيبا بالمواطنين بأهمية الحفاظ على هذه المكتنزات العظيمة وعدم العبث بها لما تمثله من إرث وطني مهم وعظيم.