صحيفة جزائرية : بوتفليقة يرحل نهاية أبريل المقبل.. وتسمية رئيس انتقالي

الجزائر- الوئام:

نقلت صحيفة جزائرية، تسريبات عن تقارير أن رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة، يعتزم التنحي مساء الـ29 أبريل المقبل، وتعيين رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، رئيسًا للدولة، خلال مرحلة انتقالية.

وأكدت صحيفة “لكسبريسيون” الناطقة باللغة الفرنسية، مساء أمس، أن بيان الرئاسة الجزائرية قيد الجاهزية، بعدما قضت مسيرات المليونية الرابعة، فعليًّا على جميع آمال النظام وحساباته، التي كانت تأمل في كسب المزيد من الوقت.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الدولة الجديد سيتولّى تعيين حكومة وحدة وطنية أو حكومة محايدة، تكون مهمتها الوحيدة إدارة الشؤون الحالية حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

ويتولى بن صالح مهمة فتح حوار على الفور مع المعارضة لتهدئة الشارع وتجنب المواجهة العنيفة، كما سيكون لهذه الحكومة، مثلها مثل رئيس الدولة الجديد، مهمة قصيرة الأجل ( 6 إلى9 أشهر ) وبالتالِي سيتعين عليها إعداد الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام. وفق مصادر الصحيفة.

ومن المرجح، وفقا للصحيفة، أن تسند مهمة تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى لجنة مستقلة تتولى الإشراف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، بعد استرجاع هذه المسؤولية من عهدة وزارة الداخلية.