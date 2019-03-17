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“التحالف”: 31 خرقا حوثيا لوقف إطلاق النار في الحديدة

“التحالف”: 31 خرقا حوثيا لوقف إطلاق النار في الحديدة
weam.co/580312
الوئام - وكالات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن مليشيا الحوثي الإرهابية أقدمت على ارتكاب 31 خرقا لوقف إطلاق النار في الحديدة، خلال 24 ساعة، بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة، وصواريخ الكاتيوشا.

واستهدفت ميليشيات الحوثي بقذائف المدفعية وصواريخ الكاتيوشا، خلال الساعات الماضية، قرى ومناطق سكنية، في مديريتي حيس والتحيتا، جنوبي مدينة الحديدة.

وأفادت مصادر محلية، أن القصف أسفر عن مقتل امرأة، وإصابة ستة مدنيين، بينهم طفلان، في مدينة حيس، وتدمير ثلاثة منازل بمنطقة المغاري غرب المديرية، كما استهدف القصف منطقتي الجبلية وقرية القريمة في مديرية التحيتا المجاورة.

وأكدت مصادر عسكرية أن ميليشيات الحوثي عززت تواجدها بآليات ثقيلة بينها دبابات ومدفعية ومنصات صواريخ في منطقة السويق، وذكر سكان محليون في مناطق القهرة والمرير ومفرق العدين أن الميليشيات استقدمت 3 دبابات وأسلحة ثقيلة ونشرتها في محيط مدينة حيس.

واتهمت قوات العمالقة التابعة للجيش الوطني الحوثيين بحشد المزيد من المقاتلين واستقدام تعزيزات عسكرية جديدة إلى الأرياف الجنوبية للحديدة وتحديداً مديريتي حيس والتحيتا، وقالت: “إن التعزيزات شملت أسلحة ثقيلة ومتوسطة”.

ولفتت إلى أن الميليشيات واصلت خروقها لوقف إطلاق النار في مديريات عدة، حيث استهدفت مواقع الجيش والمقاومة في منطقتي الجبلية والفازة بقذائف الهاون وبسلاح القناصة والرشاشات الثقيلة.

 

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