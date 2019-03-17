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الفالح: متفائل باستمرار الالتزام باتفاق “أوبك+” لخفض المعروض

الفالح: متفائل باستمرار الالتزام باتفاق “أوبك+” لخفض المعروض
weam.co/580320
الوئام - وكالات

قال خالد الفالح وزير الطاقة السعودي، اليوم، إنه متفائل بشأن استمرار الالتزام باتفاق خفض المعروض المبرم بين “أوبك” ومنتجي النفط غير الأعضاء في المنظمة.

وأوضح الفالح، على هامش اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في باكو، أن السعودية ومنتجي النفط الآخرين مثل أذربيجان سيواصلون العمل معا لإدارة استقرار سوق الخام.

وأبلغ الصحفيين: “لن نسمح بتعرض أمن الطاقة لتحديات من أي حدث، لكننا في نفس الوقت لن نترك المستثمرين، وشركات النفط والغاز حائرين لا يعلمون ما سيجلبه الغد على صعيد بيئة مستقرة مواتية لتدفق الاستثمارات على القطاع”.

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