أول صور من هاتف “غوغل” الجديد في 2019.. وتفاصيل مكوناته

الوئام - وكالات

كشفت تقارير إخبارية عن أول صور تم تسريبها للمفاجأة التي تجهزها شركة “غوغل” الأمريكية لمنتظري هواتفها الذكية “بيكسل” لعام 2019.

ونشر موقع “سي نت” التقني المتخصص تقريرا حول النسخة الجديدة من هواتف غوغل الذكية “بيكسل 4 إكس إل”، والتي أظهرت الصور مفاجآت مذهلة.

ولعل أبرز تلك المفاجآت، أو المفارقات، هو عدم تقديم “غوغل” مفاجآت كبرى، وتقديمها شكل تقليدي كلاسيكي معهود لا يحتوي على أي تغييرات كبرى.

وتظهر الصور المسربة، أن هاتف “غوغل بيكسل 4 إكس إل” سيكون أنحف من النسخ السابقة مستخدما تقنية “من الحافة إلى الحافة”، وسيحتوي على ثقب في الزاوية العليا اليمني يحتوي على كاميرا أمامية مزدوجة، ومستشعرات الجهاز.

كما أنه سيعتمد أيضا على تقنية جديدة تجعل من مستشعر بصمة أصبع مدمجا في الشاشة، التي ستأتي بدقة “كواد إتش دي +”.

وسيكون هاتف “غوغل بيكسل 4 إكس إل”، أول هاتف من الشركة الأمريكية يعتمد على الكاميرا الخلفية المزدوجة.

ولا يزال، وفق الصور المسربة، “غوغل بيكسل 4 إكس إل” يعتمد على مكبرات الصوت المزدوجة الأمامية، التي أثبتت فعاليتها في النسخة السابقة.

ومن المتوقع أن يتم إنتاج “غوغل بيكسل 4 إكس إل” بمعالج قوي من نوع كوالكوم “سنابدراغون 855″، وبذاكرة وصول عشوائي “رام” بسعة 6 غيغابايت.

ومن المقرر أن يتم الكشف رسميا عن النسخة الجديدة من هواتف “غوغل بيكسل” في مؤتمر صحفي عالمي خلال شهر أكتوبر المقبل.