طالبات سعوديات يصنعن سيارة اقتصادية بكفاءة عالية

الرياض - الوئام:

أنهى فريق من طالبات كلية الهندسة بجامعة الفيصل، بالرياض، تصنيع سيارة ذات كفاءة عالية تعمل بالبنزين هدفها الاساسي قطع أطول مسافة ممكنة بأقل كمية وقود، ومن المنتظر أن يشارك الفريق بهذه السيارة في السباق المارثوني “شل” في شهر ابريل 2019 م.

وقالت رئيسة الفريق، الطالبة شمس الشويعر، أن أعضاء فريقها جميعهن من الطالبات السعوديات، وأن عملية تصنيع السيارة استغرقت سبعة أشهر.

وأضافت: “تم توزيع المهام على مجموعات من أعضاء الفريق منها مجموعة مسؤولة عن المحرك، والعمل على زيادة نسبة الضغط لتقليل الوقود المستخدم، ومجموعة أخرى قامت بتصميم الهيكل الداخلي والجسم الخارجي للسيارة واختيار المواد المناسبة للهيكل، وتم اعتماد مركب الكاربون فايبر لذلك والألمنيوم للجزء الداخلي أما المجموعة الثالثة فكانت مسؤولة عن الكوابح والعجلات وعجلة القيادة”.

واحتفلت الجامعة بهذا المنجز وبقية المشاريع التي نفذها طلاب كلية الهندسة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبحضور مدير الجامعة، الدكتور محمد بن علي ال هيازع، ووكيلة الجامعة للتطوير والعلاقات الخارجية صاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري آل سعود.

وتم عرض عدد من مشاريع تصاميم السيارات التي نفذها الطلبة ابتداء بأول سيارة انجزها الطلبة وهي سيارة الفورملا لسباق طلاب الفورملا حول العالم وهي الوحيدة في المملكة ، ثم تبعتها سيارتان من مسابقة ظل ايكو مارثون البروتوتايب والايربن، التي تشارك بها المملكة للمرة الأولى ، وأخيرا سيارة السولر كار التي تعتمد على الطاقة الشمسية.

وقدم الطلاب و الطالبات عرضا عن كل مشروع من المشروعات إشتمل على أهدافها و مميزاتها و تاريخ تطور كل من تلك المشاريع بالجامعة بالإضافة إلى المسابقات التي شاركت و تشارك فيها هذه السيارات.