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أمانة الأحساء تصادر 13 طنا من الخضار والفواكه لباعة جائلين

أمانة الأحساء تصادر 13 طنا من الخضار والفواكه لباعة جائلين
weam.co/580368
واس- الوئام

صادرت أمانة الأحساء خلال الحملات التفتيشية التي نفذتها, ممثلة ببلديتي مدينتي المبرز والعمران, 13.5 طن من الخضار والفواكه، من الباعة الجائلين المخالفة، وحجز 16 مركبة مخالفة، حيث جرى تسليم الأغذية الصالحة للاستهلاك للجمعيات الخيرية، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل، أن هذه الحملات التفتيشية, تأتي ضمن خطط المتابعة الشاملة التي تنفذها الأمانة لأنشطة الصحة العامة والمهنية، في الطرق والأحياء والأسواق الشعبية, وذلك بالتنسيق مع مكتب العمل والقطاعات الأمنية ذات العلاقة.

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