“الشمري”: لدی “سار” خطط آنية ومستقبلیة لتوطین المعرفة بعد نقلها مع الجامعات السعودية

الرياض- الوئام

قدم مدیر عام الموارد البشریة والخدمات المساندة في شرکة “سار” المهندس محمد الشمري، محاضرة بعنوان “رأس المال البشري في ظل الصناعات الجديدة في المملكة العربية السعودية”.

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‏وقال “الشمري”، خلال المحاضرة التي استضافتها جامعة اليمامة بالرياض، أمس الأول، إن الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” أنشأت في عام 2006م بـ 15 موظفًا، واليوم يتجاوز عدد موظفيها 2500 موظف بزيادة نمو يصل لـ 44%، مؤكدًا أن نسبة السعودة في الشرکة إرتفع من 51% إلی 71%، حيث تسعى “سار” إلى رفع النسبة خلال السنوات المقبلة، كما تحدث عن تطلعات الشركة إلی زیادة عدد موظفيها لـ 7000 موظف فی السنوات المقبلة.

وأوضح أن لدی “شرکة سار” خطط آنية ومستقبلیة لتوطین المعرفة بعد نقلها مع الجامعات السعودية لاستحداث مسار أكاديمي يُعنى بالمسار التشغيلي في صناعة وتشغيل السكك الحديدية.

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وذكر ‏⁧‫‏مدیر عام الموارد البشریة والخدمات المساندة في شرکة “سار” خلال محاضرته: “أطلقنا منذ أشهر برنامج رواد سار الذي یستهدف تدریب المهندسین السعودیین للعمل في الشرکة، وبنهایة البرنامج في أواخر 2019م یرسل المهندسین لبریطانیا لمدة شهرین، لافتًا إلى ‏⁧‫أن برنامج “رواد سار” يُعد من أهم المبادرات التي تسعى من خلالها الشركة للمساهمة بشكل فعال في توطين صناعة النقل السككي في المملكة ومواكبة رؤية 2030 الطموحة.

ويهدف البرنامج إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتنمية مهاراتهم، حتى تخريجهم ليمثلوا أول دفعة مهندسين سعوديين مختصصين في هذا المجال.

يذكر أن المهندس محمد الشمري، متخصص في إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية وخبيرًا في هذا المجال لمدة تزيد على 12 عامًا، وقائدًا معترف به للموارد البشرية اكتسب خبرة واسعة في جميع جوانب التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء والقيادة في مختلف الصناعات، وشارك في إعادة الهيكلة في مختلف المراحل مثل السكك الحديدية السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، وبنك البلاد، ومجموعة الفيصلية.