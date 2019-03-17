ضبط إماراتي ارتكب 1200 مخالفة مرورية بغرامات تجاوزت مليون درهم

وكالات- الوئام

ضبطت السلطات الإماراتية سائقا إماراتيا ارتكب 1200 مخالفة مرورية بقيمة مليون و160 الف درهم (315 ألف دولار

تقريبا).

وقال مسؤولون في شرطة إمارة رأس الخيمة، اليوم الأحد، إن حملة أمنية ضبطت مركبة يقودها مواطن شاب 23 عاما / ارتكب مخالفات مرورية بقيمة مليون و160 ألف درهم.

وأوضح رئيس مركز شرطة المعمورة، العقيد وليد جمعة، أنه تم ضبط السائق المخالف وهو يقود مركبته منتهية الترخيص على أحد الطرقات وعند التدقيق في بيانات المركبة عبر النظام المروري الاتحادي تم الكشف عن ارتكابه

1251 مخالفة مرورية، من بينها 1200 مخالفة بسبب قيادة المركبة بسرعة زائدة، و51 مخالفة تحت بند مطلوب للحجز.

وأشار إلى أن أجهزة ضبط السرعة “الرادارات” ضبطت المركبة المخالفة في مختلف طرق رأس الخيمة وقد تجاوز السائق حد السرعة القانونية المقررة على الطرق بسبب قيادته بسرعة قصوى، ما أسفر عن تعرضه لغرامات مالية تجاوزت المليون درهم.

من جانبه، قال مدير فرع المرور والدوريات الرائد محمد النعيمي، إن القيمة الإجمالية للمخالفات المرورية المسجلة ضد سائق المركبة “قياسية” وتشكل أكبر حصيلة مخالفات تم ضبطها وحررت في طرق الإمارة.