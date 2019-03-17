تظاهرات في السودان دعما للعاطلين عن العمل

وكالات- الوئام

نظمت تظاهرات دعم للعاطلين عن العمل، الأحد، في الخرطوم، عاصمة السودان، الذي يواجه أزمة اقتصادية أثارت حركة احتجاجية ضد الرئيس عمر البشير منذ نحو ثلاثة أشهر.

والتظاهرات التي تسبب بها قرار الحكومة رفع سعر الخبز ثلاث مرات منذ 19 ديسمبر، شبه يومية.

ويتهم المتظاهرون، رئيس الدولة، بسوء الإدارة الاقتصادية ويطالبون باستقالته.

وذكر شهود، أن متظاهرين نظموا احتجاجات، الأحد، في الخرطوم، وفي مدينة أم درمان المجاورة.

وقالت المصادر نفسها، إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع، محاولة تفريق التجمعات.

وكان المنظمون، دعوا إلى التظاهرات لدعم “العاطلين عن العمل” في البلاد.

وكتب أحد المشاركين في تظاهرة الخرطوم على قميصه، كما ذكر أحد الشهود، “أنا عاطل عن العمل، ووظيفتي الحالية هي الإطاحة بالنظام”.

وارتفع معدل البطالة في السودان في السنوات الأخيرة وبلغ في الوقت الراهن نحو 20%، كما يقول صندوق النقد الدولي.

وأمرت قوات الأمن، التجار في إحدى أسواق أم درمان بإغلاق المتاجر، لدى بدء التظاهرات، كما قال شهود.

كذلك نظمت عائلات متظاهرين مسجونين اعتصامًا منفصلًا أمام مقر قيادة الجهاز الوطني للاستخبارات والأمن الوطني، المتهم بقمع التظاهرات.

واعتقل هذا الجهاز، مئات المتظاهرين وقادة المعارضة والنشطاء والصحفيين منذ ديسمبر، كما تقول منظمات غير حكومية.

ولمواجهة استمرار الاحتجاجات، أعلن البشير، في 22 فبراير حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد.

ويواجه السودان الذي اقتُطعت ثلاثة أرباع احتياطاته النفطية منذ استقلال جنوب السودان في 2011، تضخما يناهز 70% سنويا، كما يواجه نقصا كبيرا في العملات الأجنبية.