“الإسكان” و”التجارة” تدشنان منصة إلكترونية توفر فرص بناء وحدات سكنية

الرياض- الوئام

دشّن كل من وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ووزير التجارة والاستثمار ماجد ين عبدالله القصبي، “منصة بناء” والتي تتيح للمطورين والمقاولين الاستفادة من الفرص المطروحة من الإسكان التنموي لبناء أكثر من عشرة الاّف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة بقيمة تتجاوز 3,5 مليار ريال.

وتهدف المنصة إلى تعزيز سرعة تلبية احتياج الأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي من المساكن في جميع محافظات المملكة، وكذلك لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع التشييد والبناء من سهولة استعراض فرص المشاريع المطروحة والمساهمة في تنفيذها.

وتعتبر “بناء” منصة إلكترونية متخصصة بنموذج عمل مرن ومبتكر، تتيح فرص ومشاريع بناء وحدات سكنية على أراضٍ يتم عرضها من قبل المطورين والمقاولين في مختلف مناطق المملكة، بخطوات تتم بشكل إلكتروني كامل، ابتداء من استعراض فرص مشاريع بناء الوحدات السكنية مرورًا بمراحل التقييم الفني والمالي وحتى إتمام التعاقد لتنفيذها.

وأصبح متاح للمطورين والمقاولين استعراض جميع الفرص المطروحة والمتاحة في مختلف مناطق المملكة، وذلك من أجل دراستها واختيار المشروع والتجهيز لإعداد العروض المالية، على أن يتم البدء بالتسجيل واستقبال العروض بداية شهر أبريل المقبل من خلال رابط المنصة https://benaa.housing.sa.

وبدوره، أكد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن وزارة الإسكان تحرص دومًا على توفير كافة الحلول والخدمات التي تناسب الأسر بمختلف فئاتها وخاصة المستفيدين من برنامج الإسكان التنموي في جميع المناطق، مشيرًا إلى أن برنامج الإسكان التنموي يستهدف توفير المسكن الملائم لهذه الأسر، وأن إطلاق منصة “بناء” يأتي في إطار تسريع ضخ المزيد من الوحدات السكنية المناسبة عبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال: “منصة بناء تأتي ضمن الخيارات التي يوفرها الإسكان التنموي، إذ يوفّر البرنامج الوحدات السكنية عبر الشراء من السوق أو وحدات مشاريع الوزارة، وكذلك خيار التشييد والبناء الذي أطلقنا له اليوم هذه المنصة، سعيًا لتوفير خدمة أفضل لمستفيدي الإسكان التنموي”.

ونوّه “الحقيل”، بدور وزارة التجارة والاستثمار في توفير الدعم والمساندة لإطلاق هذه المنصة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي امتدادًا للتعاون الفاعل والمثمر بين الوزارتين والتكامل المستمر بين كافة الجهات الحكومية في خدمة الوطن والمواطن.

من جهته، أوضح وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن إطلاق مثل هذه المنصة يسهم في إيجاد المزيد من الفرص أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة المعنية بالتشييد والبناء، لتوفير وحدات سكنية مناسبة للأسر المستفيدة من الإسكان التنموي في مختلف المناطق، لافتًا إلى أنها ستسهل العمل في ظلّ ما توفّره من خدمات تشمل استعراض الفرص المتاحة والتقييم الفني وغيرها.

وقال: “وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الإسكان يعملان بتكامل عالٍ لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمواطنين، ووزارة الإسكان تقدّم الكثير من الجهود لتوفير الحلول السكنية للمواطنين بمختلف الفئات، بما فيها مستفيدي الإسكان التنموي، وهذه المنصة تأتي استمرارًا لتلك الجهود المبذولة، ونحن في وزارة التجارة والاستثمار نسعد دومًا بتقديم كل الدعم بما يخدم أبناء الوطن”.

يذكر أن الإسكان التنموي، أحد مبادرات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030، ويهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد حاجة في المجتمع من المساكن وتمكينهم من تملك المسكن المناسب أو الانتفاع به وفق احتياجاتهم.

ويوفر الإسكان التنموي، الوحدات السكنية إما من خلال الشراء من الوحدات المعروضة بالسوق وإما من خلال التشييد والبناء أو من خلال الوحدات السكنية للوزارة والمتوفرة في مناطق المملكة، ولضمان سرعة تلبية احتياج الأسر الأشد حاجة، فقد تم إبرام اتفاقيات شراكة مع أكثر من 200 جمعية أهلية منتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، لتتولى مهام التواصل وزيارة الأسر ومساعدتها باختيار المسكن ومتابعة التسليم وإدارة وتشغيل الوحدات السكنية.