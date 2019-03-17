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 في  العديد من المجالات والأنشطة والاختصاصات

“البلديات” و”البيئة” توقعان اتفاقية عمل إطارية للتكامل والتعاون بين الوزارتين

“البلديات” و”البيئة” توقعان اتفاقية عمل إطارية للتكامل والتعاون بين الوزارتين
weam.co/580399
الرياض- الوئام
وقعت وزارتا الشؤون البلدية والقروية، والبيئة والمياه والزراعة، اليوم الأحد، اتفاقية عمل إطارية، حيث مثّل “البلدية” في التوقيع الوزير الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، فيما مثّل “البيئة” الوزير المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التكامل والتعاون بين “البلدية والقروية” و”البيئة والمياه والزراعة” في العديد من المجالات والأنشطة والاختصاصات التي تتشارك فيها مهام الوزارتين، وذلك بما يحقق المصلحة العامة.
وتسعى الوزارتان من خلال الاتفاقية لتنسيق العمل في الأنشطة الرئيسية المتمثلة في قطاع الأراضي، والمسالخ وصحة البيئة، وأسواق النفع العام وتراخيص الأنشطة، والحدائق والمنتزهات، والمكبات والنفايات، بالإضافة إلى الربط التقني عبر برنامج التعاملات الإلكترونية “يسر”.
واتفق الجانبان على ضرورة تحسين الخدمات، والتوصية بإجراء التحسينات والحوكمة المطلوبة على الأنشطة لمعالجة المشاكل الموجودة في هذه التقاطعات.
وتضمنت الاتفاقية، حصر الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت النشاط الرئيسي، والتي تعبر عن أدوار ومسؤوليات كل وزارة في هذا النشاط، وكذلك تحديد دور كل وزارة في النشاط الفرعي بحسب الاختصاص والتكليف، وتحديد التعارضات والتداخلات والفجوات وحلها.
كما اتفق الجانبان على إجراء الدراسات اللازمة، ووضع الضوابط المنظمة للعمل المشترك، بهدف تقديم التسهيلات للمستفيدين، وضمان حصولهم على خدمات ترتقي لطموحاتهم وتطلعاتهم.

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