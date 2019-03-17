التعليقات: 0

وفاة مصري خامس في هجوم نيوزيلندا الإرهابي على مسجدين

وفاة مصري خامس في هجوم نيوزيلندا الإرهابي على مسجدين
weam.co/580406

توفي مصري خامس في الهجوم الإرهابي بنيوزيلندا على مسجدين يوم الجمعة الماضي، وفقا لتقارير إعلامية مصرية.
وقال الدكتور، محمد سامي، نجل شقيقة حسين محمد خليل مصطفى، أحد الشهداء المصريين في الحادث الإرهابي على مسجد النور بنيوزيلندا، إن خاله لم يرد اسمه بين الشهداء المصريين الأربعة.
وأعلنت وزارة الهجرة والمصريين في الخارج، السبت، أسماء أربعة من الشهداء المصريين في حادث نيوزيلندا الإرهابي، وهم (منير سليمان 68 عامًا، أحمد جمال الدين 68 عامًا، أشرف المرسي، أشرف المصري).
وأضاف سامي أن خاله يبلغ من العمر 70 عاما، ومتزوج مصرية، ومقيم بنيوزيلندا منذ 20 عاما، ولديه 3 أبناء (ولدان وبنت)، أكبرهم 35 عاما، وأصغرهم 22 عاما، وكان يعمل مديرا بشركة الإسكندرية للأقطان.
وأوضح، أنه علم بوفاة خاله من شقيقه المقيم بأمريكا، مبينا أنه كان على اتصال دائم به.

روابط ذات صلة

باكستان تكرم مواطنا قتل وهو يحاول التصدي لمنفذ هجوم نيوزيلندا

باكستان تكرم مواطنا قتل وهو يحاول التصدي لمنفذ هجوم نيوزيلندا

“فيسبوك” يحذف 1.5 مليون فيديو للهجوم على المسجدين بنيوزيلندا

“فيسبوك” يحذف 1.5 مليون فيديو للهجوم على المسجدين بنيوزيلندا

المدعي العام النيوزيلندي: الحكومة لم تلتزم بعد بحظر الأسلحة الخفيفة

المدعي العام النيوزيلندي: الحكومة لم تلتزم بعد بحظر الأسلحة الخفيفة

مقتل 7 مصريين وأردنيين بمذبحة المسجدين في نيوزيلندا

مقتل 7 مصريين وأردنيين بمذبحة المسجدين في نيوزيلندا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>