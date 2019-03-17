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لوزن 70 كجم

لاعبة سعودية تحقق أول ذهبية دولية في الكيك بوكسينج “

لاعبة سعودية تحقق أول ذهبية دولية في الكيك بوكسينج “
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الوئام-الرياض-علي القرني

حققت لاعبة المنتخب السعودي لفنون القتال المتنوع، زهراء القرشي ذهبية بطولة الأندية الدولية للكيك بوكسينج لوزن 70 كغ، والتي انطلقت أمس الأول في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بعد فوزها على لاعبة مركز الشمس الأردني هبه وصفي عبدالجليل.
ويعتبر هذا الإنجاز الأول للإتحاد السعودي لفنون القتال المتنوع خارجياً، وعبرت اللاعبة عن سعادتها بتحقيق الذهب كأول ميدالية ذهبية للمملكة في الكيك بوكسينغ، مؤكدة على صعوبة اللقاء الذي جمعها مع نظيرتها الأردنية.
وثمن رئيس الإتحاد السعودي لفنون القتال المتنوع عبدالعزيز جليدان دعم وتحفيز صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية لجميع الاتحادات الرياضية ومنها اتحاد فنون القتال المتنوع بشكل خاص والذي انعكس بتحقيق أول ذهبية للإتحاد خارجياً، مؤكداً أن النتجية جائت بعد تنافس كبير بين المشاركات في البطولة.

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