أيتام الرياض يزرعون “40” شتلة في منتزة حريملاء الوطني

انطلقت Hمس المرحلة الأولى من اتفاقية التعاون بين فرعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وزارة البيئة والمياة والزراعة بمنطقة الرياض بزيارة “28” يتيما من ابناء دار التربية الاجتماعية للبنين بالرياض لمنتزة حريملاء الوطني وزراعة “40” شتلة في انحاء المنتزة بمشاركة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة أ. يوسف السيالي ومديرة إدارة المسؤولية المجتمعية بالفرع أ. وفاء المبارك وبعض منسوبي الجهتين.

اشتمل برنامج الزيارة على العديد من الفقرات التعريفية والإنشادية والترفيهية حيث استمع الوفد إلى شرح وافي عن تاريخ المنتزة واجزاءه وقدم بعض الأيتام مجموعة من القصائد الوطنية وكلمات الشكر والعرفان للوطن والمسؤولين على كل مايجدونه من رعاية واهتمام ثم انتقلوا للمشاركة في المرسم الحر الذي اقيم بهذه المناسبة وبعض الألعاب الرياضية والحركية بعد ذلك تجول الجميع في محمية الغزلان داخل المنتزة وتعرفوا على انواع الغزلان فيها واسماءها وجهود وزارة البيئة في انشاء هذه المنتزهات والمحميات لإعادة تأهيل البيئة البرية والمحافظة على ثرواتها ، وفي ختام الزيارة سلم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أ. يوسف السيالي دروع الشكر والتقدير لمدير فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة أ. ماجد الفراج وبعض المسؤولين عن تنظيم الزيارة من الجهتين شاكراً لهم كرم الضيافة وحفاوة الإستقبال موضحاً أهمية مثل هذه البرامج في صقل شخصية ابناء الوزارة من فئة الأيتام وتنمية مهارات التواصل لديهم ودمجهم بالمجتمع وزرع قيم ومباديء الدين الإسلامي الحنيف في نفوسهم ومؤكداً حرص الوزارة بكافة قطاعاتها على استقطاب مثل هذه الشراكات الداعمة لرؤية 2030 التي تدعو إلى تعزيز التواصل بين الجهات الخدمية وتبادل المصالح لكل ما يعود بالنفع والفائدة على الفئات المشمولة برعاية الوزارة من الجنسين.