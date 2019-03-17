اعتقال إيرانيين في الأرجنتين بجوازات إسرائيلية مزورة بشبهة الإرهاب

الوئام - متابعات

احتجز ضباط الاستخبارات الأرجنتينية زوجين إيرانيين في العاصمة بوينس آيرس، بعد سفرهما بجوازات سفر إسرائيلية مزورة، والاشتباه في أنهما إرهابيان محتملان، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة “كلارين” اليومية الأرجنتينية المحلية، إن المتهمين اللذين حددتهما التقارير باسم سجاد صاميل ناصراني (27 عامًا)، ومشورة سابزالي (30 عاما)، ألقي القبض عليهما الثلاثاء الماضي، أثناء سفرهما بجوازي سفر إسرائيليين مزورين باسم نتانيل وريفكا توليدانو.

وأضافت أن السلطات تعاملت مع الزوجين كمشتبه فيهما محتملين بالإرهاب، ومنذ ذلك الحين رفعت مستوى التأهب في الأرجنتين، لافتة إلى أن أرقام جوازات السفر تم إدراجها من قبل مالكيها على أنها مفقودة أو مسروقة، بأسماء مختلفة.

ولفتت التقارير إلى أن سلطة الحدود الأرجنتينية احتجزت جوازات السفر بعد أن وصل الزوجان اللذان جاءا من إسبانيا إلى مطار إيزيزا الدولي، ما أدى إلى تحقيقات بمشاركة الشرطة الإسرائيلية، والقبض على الإيرانيين من قبل قسم مكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات الفيدرالية الأرجنتينية التي صادرت هاتفيهما وكاميراتهما.

وكانت السلطات الأرجنتينية تشتبه في البداية بأن جوازات السفر قد سُرقت، لكنها خلصت فيما بعد إلى أنها مزيفة بعد العثور على العديد من الأخطاء الإملائية العبرية في الوثائق الرسمية