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مقابر الضحايا الإيزيديين الجماعية في العراق على يد “داعش” تبلغ 76

مقابر الضحايا الإيزيديين الجماعية في العراق على يد “داعش” تبلغ 76
weam.co/580438
الوئام - متابعات

كشفت عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، فاتن الحلفي، الأحد، عن وجود 76 مقبرة جماعية في قضاء سنجار شمالي العراق، حيث موطن الإيزيديين.

وقالت الحلفي في بيان صحفي: “لغاية هذا اليوم نبش قبر واحد، وبدأت تظهر آثار رفات الشهداء وينتظر نبش البقية خلال ثلاثة أيام”.

وأضافت أن “مجموع المقابر الجماعية في سنجار بلغ 76 مقبرة بعد اكتشاف تسعة مقابر في الفترة الأخيرة”، والتي تحوي رفات الضحايا الإيزيديين الذين قضوا على يد تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأشارت فاتن إلى أنه “وبحسب إفادة الشاهد الوحيد الناجي، من المفترض أن توجد في المقبرة رقم واحد 15 ضحية لمواطنين عزل قتلتهم العصابات الإرهابية بدم بارد”

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