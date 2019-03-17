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الثلاثاء القادم

إعلان الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي

إعلان الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي
weam.co/580454
الوئام-الرياض

ينطلق المؤتمر الصحفي للدورة السادسة للإعلان عن الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي 2018 تحت عنوان”حوكمة العمل وإستدامة البرامج” ، بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن محمد عضو مجلس الأمناء نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة،وبحضور الأمين العام للجائزة الأستاذ الدكتور فهد المغلوث، في تمام الثامنة من مساء يوم الثلاثاء القادم في فندق الفورسيزونز بالرياض.
ويشار إلى أن جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي تأتي لتأصيل منهج التميز في العمل الانساني والاجتماعي على حدٍ سواء.

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