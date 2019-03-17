التعليقات: 0

الأمم المتحدة: حماس قمعت تظاهرات غزة

الأمم المتحدة: حماس قمعت تظاهرات غزة
weam.co/580457
الوئام - متابعات

دان مبعوث للأمم المتحدة الأحد حركة حماس، موجها الاتهام إلى القوات الأمنية التابعة لها بقمع الاحتجاجات السلمية بشكل عنيف في قطاع غزة.

ومنذ الخميس تظاهر مئات الفلسطينيين في عدة مواقع في القطاع احتجاجا على غلاء المعيشة.

ولجأت القوات الأمنية التابعة لحماس، إلى العنف لتفريق المتظاهرين، كما اعتقلت العشرات وبينهم صحفيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان، وفق منظمات حقوقية.

وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، في بيان: “أدين بشدة حملة الاعتقالات والعنف التي استخدمتها قوات الأمن التابعة لحركة حماس ضد المتظاهرين، بمن فيهم النساء والأطفال، في غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية”.
وأضاف: “أشعر بالقلق بشكل خاص من الضرب الوحشي للصحفيين والموظفين في اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان ومداهمة المنازل”.

وأشار الى أن “أهالي غزة الذين طالت معاناتهم احتجوا على الوضع الاقتصادي المؤلم، وطالبوا بتحسين نوعية الحياة في القطاع. هذا حقهم في الاحتجاج بدون خوف من الانتقام”.

وحماس التي تسيطر على غزة منذ إبعاد منافستها حركة فتح عام 2007، لم تعلق بعد على اتهامات ملادينوف.

روابط ذات صلة

نتانياهو: إذا ساد الهدوء سنعود إلى محادثات التهدئة مع حماس بوساطة مصرية

نتانياهو: إذا ساد الهدوء سنعود إلى محادثات التهدئة مع حماس بوساطة مصرية

تلفزيون فلسطين: حماس تختطف مدير الإذاعة والتلفزيون بقطاع غزة من منزله

تلفزيون فلسطين: حماس تختطف مدير الإذاعة والتلفزيون بقطاع غزة من منزله

حماس تعتقل كوادر حركة الصابرين الممولة من إيران

حماس تعتقل كوادر حركة الصابرين الممولة من إيران

حماس تعلن وفاة أحد عناصرها داخل نفق في قطاع غزة

حماس تعلن وفاة أحد عناصرها داخل نفق في قطاع غزة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>