“الأرصاد” تحذر: رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات مبكرة بالنظام الآلي بشأن تقلبات الطقس في 4 مناطق.

وحذرت الأرصاد من رياح نشطة وأتربة تتواصل من 8 مساء الأحد حتى الساعات الأولى من صباح الإثنين، عدا منطقة نجران تمتد حتى التاسعة صباحًا.

وتشمل التحذيرات مناطق:

منطقة الجوف: ( سكاكا – طبرجل – القريات والأجزاء المجاورة لها).

الحدود الشمالية: (عرعر – رفحاء – طريف والطريق الواصل بين عرعر ورفحاء) .

المنطقة الشرقية: (حفر الباطن -الجبيل -الدمام – الظهران – الخبر – الأحساء – القطيف – القيصومة – الخفجي ).

منطقة نجران: ( شرورة – نجران – الطريق الواصل بين شرورة ونجران – الأجزاء المجاورة لها).