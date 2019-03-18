بريطانيا تحقق بهجوم إرهابي نفذه يميني متطرف

الوئام - وكالات

أعلنت الشرطة البريطانية، الأحد، فتح تحقيق في هجوم إرهابي نفذه يميني متطرف بالسلاح الأبيض، وقع مساء السبت، في ستانويل بمنطقة سوراي، جنوب شرق لندن.

وقالت شرطة مكافحة الإرهاب، في بيان، إنها تجري “تحقيقا حول حادث وقع مساء السبت، وأعلن اليوم أنه حادث إرهابي بعد اعتقال شخص يشتبه بارتكابه محاولة قتل والتعرض للنظام العام بدافع عنصري في (منطقة) سوراي”.

وأمس قبيل الساعة 22,30 (بتوقيت جرينتش) أبلغت شرطة سوراي أن شخصا مزودا بعصا بيسبول وسكينا يظهر سلوكا عدوانيا ويطلق هتافات عنصرية، وبعد ذلك تم الإبلاغ عن شخص تعرض لعملية طعن.

وتعتقد الشرطة أن المشتبه بالاعتداء هو الشخص نفسه الذي نسب إليه السلوك العدواني.

واعتقل شخص في الخمسين من عمره ثم أوقف احتياطيا، وتم نقل الضحية (19 عاما) إلى المستشفى بعد إصابته بجروح، لكن حياته ليست في خطر.

وقال قائد شرطة مكافحة الإرهاب نيل باسو، في البيان، إن “الهجوم يحمل صفات حدث إرهابي مستلهم من اليمين المتطرف، واعتبر تاليا حادثا إرهابيا”.

وأضاف أن “الشرطة عازمة على مكافحة كل أشكال الأيديولوجيا المتطرفة السامة والتي قد تهدد الأمن العام”.

وأعلنت الشرطة البريطانية الجمعة تعزيز المراقبة حول مساجد البلاد بعد الاعتداء على مسجدين في نيوزيلندا.