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في موزمبيق و زيمبابوي

مرور مدمر للإعصار «ايداي» يخلّف 113 قتيلاً

مرور مدمر للإعصار «ايداي» يخلّف 113 قتيلاً
weam.co/580484
هراري - الوئام:

لقي 113 شخصًا على الأقل مصرعهم في زيمبابوي وموزمبيق المجاورة خلال المرور المدمر للإعصار الاستوائي “ايداي”.

وارتفعت حصيلة القتلى في شرق زيمبابوي إلى 65 قتيلاً، فيما أعلنت موزمبيق مصرع 48 شخصًا في وسط البلاد حيث مر الإعصار الجمعة والسبت.

وكان مسؤولون بالأمم المتحدة أعلنوا اليوم أن ما يقرب من 150 شخصًا لقوا مصرعهم في كل من موزمبيق و مالاوي و زيمبابوي جراء الإعصار العنيف الذي ضرب الدول الثلاث وتسبب أيضًا في فقدان مئات الأشخاص و تقطع السبل بعشرات الآلاف ممن عزلهم عن الطرق و الهواتف في المناطق الريفية و الفقيرة بشكل رئيسي.

وما يزال العشرات في عداد المفقودين في وسط موزمبيق و شرق زيمبابوي بعد مرور الإعصار الذي صاحبته رياح عاتية و أمطار غزيرة و فيضانات دمرت جسورًا وجرفت منازل في البلدين.

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