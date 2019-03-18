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دون حاجة لمغادرته

«واتس آب» تختبر ميزة جديدة لتصفح الإنترنت

«واتس آب» تختبر ميزة جديدة لتصفح الإنترنت
weam.co/580485
الرياض- الوئام:

يختبر تطبيق واتس آب ميزة جديدة تسهل على تصفح الإنترنت عبر التطبيق، بنظامي أندرويد وآي أو إس.وعلى غرار التطبيقات الأخرى، فإن ميزة التصفح الجديدة تسمح للمستخدمين بزيارة الموقع من واتساب مباشرة دون حاجة لمغادرته.

ووفق موقع WABetaInfro، فإن الميزة الجديدة لا تسمح للمستخدمين بالتقاط صورة للشاشة دون تطبيقات خارجية.

وقال الموقع إن واتس آب يكشف مع الميزة الجديدة إذا كان الموقع آمنًا أم لا، وإذا كانت الصفحة تضم محتوىً خبيثاً ينبه التطبيق المستخدم بعد النقر على الرابط للذهاب إليها.

وذكر موقع WABetaInfro أيضًا أن هذه الميزة تعتمد على نظام أندرويد فقط، أي أن شركة واتس آب لن تتيح قراءة محتوى المواقع التي تزورها.

ولا تدعم الميزة الجديدة العمل إلا مع الأجهزة العاملة بالإصدار 4.1 وما بعده من نظام أندرويد.

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