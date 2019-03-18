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لموسم العمرة للعام الجاري 1440هـ

وظائف موسمية في صحة المدينة المنورة

وظائف موسمية في صحة المدينة المنورة
weam.co/580489
المدينة المنورة- الوئام:

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمدينة المنورة عن فتح التقديم في الوظائف الموسمية لموسم العمرة للعام الجاري (1440هـ) للمراكز الصحية بالمنطقة المركزية ومستشفى الأنصار خلال الأشهر من غرة رجب وحتى نهاية شهر رمضان عن طريق التعاقد من داخل المملكة بالمسميات التالية:

طبيب طوارئ – فني تمريض – فني تعقيم- سائق- فني إسعاف وطوارئ -طبيب عام – فني أشعة -فني صيدلي-حارس.

وعلى من تنطبق عليهم الشروط التقديم التقدم بطلبة لإدارة الخدمات الصحية للحج والعمرة بصحة المدينة المنورة، ولمعرفة شروط القبول يرجى التواصل مع مختص العقود (جوال 0546854046).

أو عبر البريد الإلكتروني : Hajj-madinah@moh.gov.sa 

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